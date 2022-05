Catorze casos suspeitos de hepatite aguda em crianças

Inês Schreck Hoje às 19:50 Facebook

O surto de hepatite aguda de origem desconhecida que, desde abril, já afetou quase três centenas de crianças e jovens menores de 16 anos em toda a Europa está a dar sinais de abrandamento.

Em Portugal, desde 28 de abril, contam-se 14 casos suspeitos em investigação, alguns dos quais com manifestação da doença anterior àquela data. A relação desta inflamação grave do fígado com o adenovírus continua a ser a hipótese mais provável, mas uma eventual ligação à covid-19 não está descartada.

"A boa notícia é que no Reino Unido o número de novos casos está a diminuir. O surto parece estar a arrefecer", adiantou, ao JN, Rui Tato Marinho, coordenador do Programa Nacional para as Hepatites Virais da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Membro da task-force criada pela DGS há um mês para acompanhar o surto de hepatite de origem misteriosa nas crianças, Tato Marinho refere que "outra boa notícia" é que a mortalidade nos países desenvolvidos é baixa. Das cerca de 300 crianças infetadas na Europa (276, segundo o último reporte do ECDC e da OMS Europa, publicado a 20 de maio), registou-se uma morte, notou o gastrenterologista. Em Portugal, continuou, "há uma média de um caso dia sim, dia não". No total, havia ontem 14 casos suspeitos em investigação, sendo que alguns ainda podem deixar de o ser.

Crianças de três anos

"A grande maioria está a evoluir bem, não está internada, e não houve necessidade de transplantes", referiu ainda Rui Tato Marinho, sem precisar quantas crianças estão atualmente a necessitar de cuidados hospitalares. A média de idades dos doentes portugueses é de três anos.

Desde o primeiro alerta, lançado a 5 de abril pelo Reino Unido - conta o maior número de casos (144) - que as investigações sobre a origem do surto não param.

A pista mais forte continua a ser o adenovírus, um vírus tipicamente relacionado com infeções respiratórias, que foi identificado em 70% dos casos no Reino Unido. Mas, acrescenta Tato Marinho, também se mantém a hipótese de uma relação com a covid-19, já que 15% dos casos graves tinham estado infetados com o Sars-Cov-2.

Um estudo publicado há dias na revista científica "The Lancet" sugere que estas hepatites misteriosas podem ser resultado de uma infeção por coronavírus, seguida de uma infeção por adenovírus.