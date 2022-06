Cavaco arrasa liderança de Rui Rio: "foi humilhado pelo PS"

O PSD foi "algumas vezes humilhado pelo PS" e "quase pareceu um partido regional". As críticas são do ex-líder do partido e antigo chefe de Estado, Aníbal Cavaco Silva, numa entrevista dura com Rui Rio, em que considera um "absurdo total" que o atual presidente dos sociais-democratas esteja a demorar cinco meses para sair do cargo.

"Quase pareceu um partido regional", considerou Cavaco Silva, numa entrevista a ser transmitida esta sexta-feira pela CNN e já parcialmente disponível. Analisando os erros da "era" Rui Rio, o líder mais durável do PSD disse que "muitos eleitores viram, ao longo do tempo, um PSD a ser suporte do PS", que era, "algumas vezes, humilhado pelo PS em debates" parlamentares.

"Por outro lado, foi um erro o PSD deixar-se aliar na dicotomia direita/esquerda. Era uma armadilha montada pelo PS e por alguns órgãos de comunicação social para desqualificar o PSD", prosseguiu Cavaco Silva.

Elogios a Montenegro

O antigo primeiro-ministro considerou ainda "um absurdo total" que Montenegro assuma funções cinco meses após as legislativas. "Foi muito negativo o arrastar desta situação. Cinco meses sem líder, isto é um absurdo total", afirmou.

Quanto ao novo líder, Cavaco disse acreditar que "tem muito claro na sua mente como é preciso fazer oposição".