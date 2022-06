Cavaco espera que Costa faça "mais e melhor" do que ele

Hermana Cruz Hoje às 18:02 Facebook

O antigo primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva desafiou o PS a ir além do que conseguiu com as suas maiorias absolutas. Num artigo de opinião, Cavaco Silva deixou críticas a falta de diálogo do PS.

O antigo primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva desafiou António Costa a fazer "mais e melhor" do que conseguiu nas suas maiorias absolutas. Num artigo, em que dá os parabéns ao PS pela vitória nas legislativas, o também ex-presidente da República lembra que o espírito de diálogo foi a sua marca quando esteve no Governo.

"Agora, retirado da vida política ativa mas preservando os meus direitos cívicos, estou certo de que, encerrada a fase da "geringonça", o seu governo de maioria absoluta fará mais e melhor do que as maiorias de Cavaco Silva", afirma Cavaco, num artigo de opinião publicado no jornal "Observador", em que recorda as reformas que promoveu nos seus governos, como a reforma fiscal de 1989, que instituiu o IRS e o IRC, substituindo sete impostos sobre o rendimento, além de quatro acordos de concertação social.

"Penso, modestamente, que, no tempo das minhas maiorias absolutas, foram dados passos que abriram novas perspetivas à sua geração e que facilitam agora a tarefa do seu governo", aponta Cavaco, acusando António Costa de se esquecer que esses "passos resultaram do diálogo e do consenso com o seu partido".

"Foi necessária muita persistência da minha parte", aponta o antigo primeiro-ministro, revelando que o PS se opôs a uma das reformas "mais marcantes" das suas maiorias absolutas: a abertura da televisão à iniciativa privada.