Cazaquistão não integra união de estados com Rússia e Bielorrússia, garante embaixador

O Cazaquistão não vai participar na criação ou aderir a qualquer união de Estados da zona, nomeadamente a que é proposta pela Federação Russa e pela Bielorrússia.

Quem o garantiu, em declarações ao JN, é o embaixador do país em Portugal, Daulet Batrashev, para quem a integração do Cazaquistão na União Económica Euroasiática (UEEA) - que junta Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão e Arménia - tem de se cingir à função para que foi criada, a de promover uma maior integração económica entre as cinco nações".

O diplomata citou o presidente cazaque Kassym-Jomart Tokayev, que, na última reunião da UEEA, realizada em Moscovo, avisou para os riscos de uma integração cada vez maior entre Rússia e Bielorrússia dentro da União Económica Euro-Asiática (UEEA), da qual o Cazaquistão faz parte.

"Um precedente único foi criado na história política mundial. Ou melhor, um fenómeno. A criação de um Estado segundo a fórmula 'dois países, um Estado'', com um espaço político, militar, económico e cultural comum. Com um parlamento único de união. E, perdoem-me, até as armas nucleares já são partilhadas", disse Daulet Batrashev.

O embaixador acentuou que "a principal mensagem do presidente Tokayev foi a de que a integração na UEEA pode e deve seguir apenas a via económica" e que "ir mais além viola as metas, os princípios e os objetivos dos estatutos da organização".

"A convergência a um nível mais elevado e mais próximo entre Rússia e Bielorrússia é um precedente único que o Cazaquistão não vai seguir. Como sublinhou o presidente Tokayev, estamos a falar de um só povo e de um só Estado. E, nesse sentido, é muito importante separar as iniciativas no âmbito dos dois projetos de integração, que têm objetivos absolutamente diferentes", frisou o diplomata.

O Cazaquistão, uma antiga república soviética na Ásia Central que se tornou independente em 1991, tem mantido os laços com a Rússia, com quem partilha a maior fronteira do mundo (7644 quilómetros), mas tem boas relações com a China, os EUA, a União Europeia e a Turquia.

O presidente Tokayev participou em abril na Cimeira da Ásia Central, em Pequim, e reuniu-se com o presidente Xi Jinping. Em 2022, o líder cazaque rejeitou a vontade de Vladimir Putin para reconhecer a soberania russa sobre o leste da Ucrânia, como no passado já tinha feito após a ocupação da Crimeia.

Cônsul no Forum Internacional de Astana

Entretanto, o Cônsul do Cazaquistão no norte de Portugal, Gil Vieira, participa a 8 e 9 de junho no Fórum Internacional de Astana, uma importante conferência internacional que terá lugar na capital do país.

Em declarações ao JN, Gil Vieira, que gere o consulado sedeado em Guimarães, explicou que terá, assim, oportunidade de dar a conhecer as potencialidades da região nortenha aos muitos convidados "ilustres e influentes", incluindo chefes de Estado e líderes mundiais que ali vão estar presentes. "É conhecendo os decisores que se conseguem resultados", disse.

O Fórum vai reunir líderes de governos, organizações internacionais, CEOs de grandes empresas multinacionais e especialistas internacionais de renome, "para moldar as conversas que importam para o mundo de hoje e identificar soluções acionáveis para desafios globais urgentes".