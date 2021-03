CCDR-N vai passar a reunir com deputados

Ana Gaspar Hoje às 18:31 Facebook

Primeiro encontro na segunda-feira. Em cima da mesa está a estratégia para a gestão dos fundos europeus e a gestão do PRR.

O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), António Cunha, reúne-se amanhã, segunda-feira, por via digital, com 50 deputados da Assembleia da República eleitos em círculos eleitorais da região.

Estes encontros vão passar a realizar-se de forma regular e têm como objetivo partilhar informações relevantes com os representantes das populações no Parlamento, "ajudando a criar pontes de diálogo para matérias de interesse regional", adiantou a comissão.

Esta primeira reunião vai analisar a definição de um novo ciclo na Política de Coesão da União Europeia, para o horizonte 2021/2027, com a consequente definição de novas estratégias para a aplicação do futuro pacote de ajudas comunitárias, bem como o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

CCDR reclamam poder

Recorde-se que, tal como o JN noticiou, a Comissão Permanente do Conselho Regional do Norte (órgão consultivo da CCDR-N) emitiu, no final de fevereiro, uma deliberação que recomenda ao Governo a descentralização da implementação do PRR, através das CCDR e das entidades intermunicipais, de forma a garantir "o equilíbrio territorial da sua aplicação". No Norte deverão ser aplicadas verbas no valor de 7,8 mil milhões de euros.

O JN apurou que, nas próximas semanas, irão ocorrer ainda encontros com instituições, empresários e personalidades da região, para encontrar uma base de envolvimento nas principais políticas e dossiês da CCDR-N.