CCDR terá um "vice" escolhido por empresas e universidades

Governo sai de cena e deixa de nomear representante para a presidência das CCDR. Órgão diretivo das comissões passa a ter cinco elementos, em vez de três.

O Governo sai de cena e as comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR) passarão a ter uma voz das empresas, das instituições de Ensino Superior, dos sindicatos e de associações cívicas nas respetivas presidências. A nova orgânica das CCDR prevê uma liderança reforçada com um presidente e quatro vice-presidentes. Nenhum será nomeado diretamente pela Administração Central.

O modelo foi apresentado, na semana passada, na reunião do Conselho de Concertação Territorial. O JN apurou que um dos três novos vice-presidentes (atualmente, a liderança das comissões é assegurada por um presidente e dois vice-presidentes) será escolhido pelos membros do Conselho Regional das CCDR, que representam a sociedade civil, o tecido empresarial e industrial, os sindicatos e as instituições de Ensino Superior (universidades e politécnicos) das cinco regiões, excluindo os autarcas. Por exemplo, no Norte, aquele órgão consultivo conta com os 86 presidentes de câmara, dois autarcas das juntas de freguesia, indicados pela Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), e cerca de "duas dezenas de organizações sociais, económicas, ambientais e científicas representativas do tecido institucional da região". Estas organizações passam a ter assento na liderança das CCDR, indicando um "vice".