CDS adia sessão do encerramento do Congresso duas horas

A sessão de encerramento do 28.º Congresso do CDS, marcada para as 13.30 horas, foi adiada duas horas, apesar de já haver convidados na sala. O representante do PS já está no Parque de Exposições de Aveiro.

O anúncio dos resultados da eleição e consequente tomada de posse dos órgãos nacionais do CDS foram reagendados para as 15 horas, após o almoço. José Luís Carneiro já chegou à reunião magna centrista para representar o PS.

O secretário-geral adjunto do PS afirmou que a vitória de Francisco Rodrigues no congresso do CDS representa a "derrota da linha que radicalizou o discurso contra o Governo e o PS". O representante socialista no Congresso considera que venceu a linha mais à direita do partido e espera que o novo líder "apresente propostas que contribuam para o desenvolvimento do país".

Depois de uma longa noite, que deu a vitória da moção de estratégia global a de Francisco Rodrigues dos Santos, os trabalhos do segundo e último dia do congresso começaram atrasados com a apresentação das moções setoriais e a votação para a eleição dos órgãos dirigentes do partido.