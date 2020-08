CDS ataca "democracia" de Costa por ter chamado "cobardes" aos médicos

JN Hoje às 13:24 Facebook

Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS, atacou este domingo o primeiro-ministro por causa de um vídeo que está a circular nas redes sociais onde é ouvido a chamar "cobardes" aos médicos por causa do surto de Reguengos de Monsaraz.

"Ontem [sábado], depois de ler a entrevista de António Costa ao Expresso, alertei que ela espelhava um perigoso sintoma de má convivência democrática com os médicos. Hoje [domingo], através de um vídeo que circula nas redes, confirma-se que, infelizmente, a minha interpretação estava certa", escreve Francisco Rodrigues dos Santos numa nota escrita enviada à imprensa, depois de ontem já ter acusando o primeiro-ministro de querer "aplicar a lei da rolha à Ordem dos Médicos", após as suas declarações na entrevista ao Expresso.

"Vi, ouvi e não queria acreditar. Os elogios, os aplausos, os 'prémios' de finais de Liga dos Campeões para os profissionais de saúde, não foram mais que fachada mediática. Hoje, nas suas camisolas, Bayern e PSG dizem-lhes "danke" e "merci". António Costa, chama-os de 'cobardes'", diz, aludindo a um pequeno vídeo que está a circular nas redes sociais onde Costa é ouvido a criticar os médicos. Alegadamente, o vídeo terá sido feito durante um momento de conversa informal do primeiro-ministro com os jornalistas do Expresso que o entrevistaram para a edição de sábado e acabou a ser partilhado nas redes sociais.

Francisco Rodrigues dos Santos aproveita esta publicação para voltar a criticar o primeiro-ministro e a forma como tem reagido ao relatório muito crítico que a Ordem dos Médicos fez em relação ao desempenho das autoridades públicas no surto do lar de Reguengos de Monsaraz que vitimou 18 pessoas, pondo em causa a autoridade da Ordem para fazer esse tipo de auditoria.

Médicos, o bode expiatório?

"Enquanto totalizaram 20% dos infetados em Portugal e encabeçaram a luta ao covid dia e noite, correndo risco de vida e permitindo a António Costa alavancar a popularidade à custa do seu esforço, os médicos eram os heróis do país. Quando começaram a apontar claros indícios de falhas do Estado no tratamento de doentes, nomeadamente os mais idosos, passaram a ser "cobardes", a não ter competência para elaborar relatórios e a serem criticados por terem opinião nas televisões", diz o líder do CDS.

Rodrigues dos Santos critica António Costa por não ter retirado "uma única consequência política pelos erros cometidos no Lar de Reguengos, manteve a sua Ministra em funções e não pediu desculpas às famílias que perderam entes queridos. Mas já encontrou um bode expiatório: os médicos. O socialismo faz cada vez pior à saúde da nossa democracia", conclui o líder do CDS.

Francisco Rodrigues dos Santos defende que o "primeiro-ministro deve retratar-se publicamente e retirar imediatamente o ataque feroz que desferiu à classe profissional que os portugueses mais contam para vencer esta pandemia".