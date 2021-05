CDS declara apoio unânime à candidatura de Suzana Garcia à câmara da Amadora

JN Hoje às 13:54 Facebook

A Comissão Política Concelhia do CDS aprovou, por unanimidade, o apoio à candidatura de Suzana Garcia,a aleita do PSD para concorrer à presidência da Câmara Municipal da Amadora.

"Há uma sintonia evidente entre as ideias que a Dra. Suzana Garcia tem vindo a apresentar e as propostas políticas do CDS Amadora", justificou a presidente do CDS Amadora.

"Quarenta e dois anos de gestão autárquica de esquerda e duas décadas de maiorias absolutas do Partido Socialista, conduziram o município a índices alarmantes de degradação económica e social", acrescenta o CDS.

"A Amadora é o último município do país onde subsistem largas bolsas de bairros de barracas e onde milhares de pessoas continuam a viver em condições indignas para um país europeu do seculo XXI", lê-se no comunicado que justifica a união de esforços entre CDS e PSD.