CDS deve eleger novo líder a 18 e 19 de janeiro

Data ainda está dependente de votação no Conselho Nacional, que reúne esta quinta-feira à noite em Lisboa, mas é a hipótese mais forte para os centristas escolherem o sucessor de Assunção Cristas.

Telmo Correia, deputado e presidente da Mesa do Conselho Nacional do CDS, revelou ao JN que o Congresso do partido deve mesmo acontecer nos dias 18 e 19 de janeiro de 2020: "É isso que a secretaria-geral vai propor. Mas não quer dizer que não possa haver outras propostas, o Conselho Nacional desse ponto de vista é soberano. [A questão] estava em análise para saber se ainda era possível fazer em dezembro ou não e terão chegado à conclusão - ou por uma razão de custos ou por outra razão qualquer - que era mais operacional fazer em janeiro".

Deste modo, e caso a proposta seja aceite, o CDS está a três meses de eleger um novo líder, depois de Assunção Cristas se ter demitido na sequência do mau resultado nas eleições legislativas de 6 de outubro. Para já, o único candidato confirmado é Abel Matos Santos, da Tendência Esperança em Movimento - a ala considerada mais à direita do partido. João Almeida, porta-voz do CDS, permanece em reflexão, assim como Filipe Lobo d'Ávila, do grupo Juntos Pelo Futuro.