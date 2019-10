CDS-PP com pastas da Economia e do Mar e Pescas no Governo Regional

Hoje às 16:30 Facebook

O XIII Governo Regional da Madeira, de coligação PSD/CDS-PP, é formado por uma vice-presidência e nove secretarias regionais, tendo os centristas ficado com as pastas da Economia e do Mar e Pescas.

De acordo com a informação divulgada, esta quinta-feira, pela presidência do Governo da Madeira, a Secretaria Regional da Economia é tutelada pelo líder do CDS/Madeira, Rui Barreto, enquanto a do Mar e Pescas fica à responsabilidade de Teófilo Cunha, ex-autarca de Santana.

Este é o segundo Governo Regional da Madeira liderado por Miguel Albuquerque (PSD) e o primeiro na região que é formado com base numa coligação com o CDS, que vai tomar posse em 15 de outubro, pelas 16 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da região.

A informação distribuída pela Quinta Vigia aponta que o chefe do executivo madeirense decidiu reconduzir cinco dos anteriores elementos, escolheu dois secretários novos e voltou a integrar um dos secretários que tinha dispensado.

Albuquerque mantém o seu vice-presidente, Pedro Calado, que também vai assumir a pasta dos Assuntos Parlamentares.

Transita Pedro Ramos, o médico que era responsável pela secretaria da Saúde madeirense, à qual fica agora associada na nomenclatura a Proteção Civil.

A professora da Universidade da Madeira Susana Prada é outra repetente: tinha a pasta do Ambiente e Recursos Naturais, à qual junta agora as Alterações Climáticas.

O mesmo acontece com Humberto Vasconcelos, que era o secretário regional responsável pelos setores agrícola e das pescas e passa a titular da Agricultura e do Desenvolvimento Rural.

Outro dos reconduzidos é Jorge Carvalho, que mantém a pasta da Educação, à qual junta os assuntos relacionados com Ciência e Tecnologia.

O novo executivo de coligação PSD/CDS, liderado por Albuquerque, tem duas caras novas, uma das quais é Pedro Fino, o vogal da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), que passa a ser o secretário de Equipamentos e Infraestruturas.

Augusta Aguiar é a nova titular das pastas da Inclusão Social e Cidadania, transitando da presidência do Instituto de Segurança Social da Madeira.

O XIII Governo da Madeira regista ainda uma reentrada, Eduardo Jesus, que recupera as pastas do Turismo, Cultura e Transportes Aéreos.

Eduardo Jesus integrou o anterior executivo desde o início, depois das eleições de 2015, mas foi dispensado por Miguel Albuquerque em outubro de 2017 e substituído por Paula Cabaço.

Segunda-feira, pelas 9.30 horas, está previsto que Miguel Albuquerque se desloque ao Palácio de São Lourenço para entregar ao representante da República, Ireneu Barreto, a proposta do novo elenco governativo da Madeira.

O PSD venceu em 22 de setembro as eleições legislativas regionais, mas perdeu a maioria absoluta com que sempre governou a região autónoma, elegendo 21 dos 47 deputados da Assembleia Legislativa.

O CDS-PP alcançou três mandatos, pelo que os dois partidos coligados somam 24 parlamentares, número necessário para uma maioria absoluta.

A abstenção cifrou-se em 44,40% (114.805 eleitores).

Na terça-feira, ao final da manhã, foi assinado o acordo programático para a governação, subscrito pelos líderes regionais de PSD e CDS, Miguel Albuquerque e Rui Barreto, respetivamente, tendo Albuquerque sido nomeado à tarde, pelo representante da República, presidente do XIII Governo Regional.