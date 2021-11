CDS-PP convoca Conselho Nacional para sexta-feira

JN Hoje às 18:40 Facebook

O Conselho Nacional do CDS-PP vai reunir extraordinariamente na sexta-feira, dia 26 de novembro, informou este órgão do partido em comunicado.

Na ordem de trabalhos da reunião, que tem início marcado para as 21 horas, por videoconferência, estão três temas, de acordo com a convocatória a que o JN teve acesso, a saber: a aprovação da candidatura às eleições legislativas de janeiro de 2022 em coligação com o PPD/PSD no círculo eleitoral da Madeira, a aprovação dos critérios de designação dos candidatos às eleições legislativas de janeiro de 2022 e a discussão das linhas programáticas do CDS-PP a apresentar nas eleições legislativas de janeiro de 2022.

A convocatória, "com carácter de urgência", é assinada pelo presidente do Conselho Nacional, Filipe Anacoreta Correia.