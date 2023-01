CDS-PP defende demissão da nova secretária de Estado da Agricultura

JN/Agências Hoje às 12:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, defendeu esta quinta-feira a demissão da secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves Pereira, que tomou posse na quarta-feira.

"Depois de 11 substituições de governantes em nove meses, depois de casos com relevância criminal, depois de governantes constituídos arguidos e acusados de crimes graves, depois das advertências expressas do Presidente da República ao primeiro-ministro para não confundir maioria absoluta com arrogância absoluta e não continuar a atuar com falta de transparência, o Dr. António Costa nomeou para o cargo de secretaria de Estado da Agricultura alguém que, como é hoje noticiado, é visada pelo Ministério Público pela existência de 700 mil euros em contas bancárias já arrestadas, a propósito de um processo crime no qual o respetivo marido está constituído arguido", aponta Nuno Melo.

Em comunicado, o líder e eurodeputado do CDS-PP "considera insustentável a manutenção da secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, no cargo e consequentemente, pede a respetiva demissão imediata, ou não acontecendo, a intervenção decisiva do Presidente da República".

PUB

Nuno Melo salienta que o ministério da Agricultura "gere a aplicação de fundos comunitários e dotações financeiras no valor de muitos milhares de milhões de euros, pelo que a credibilidade dos respetivos titulares tem que estar acima de qualquer suspeita".

"Maioria absoluta não pode ser sinónimo de impunidade. Maioria absoluta não legitima um governo a quebrar consensos de ética mínimos, que são exigíveis a quaisquer representantes políticos do Estado", defende o presidente do CDS-PP.

Apontando que "o CDS vinha dizendo que o quadro de instabilidade governativa tinha tudo para piorar", Nuno Melo defende que "poucos dias bastaram para esta previsão se confirmar".