CDS-PP elege novo líder nos dias 9 e 10 de abril

O CDS-PP vai escolher o sucessor de Francisco Rodrigues dos Santos nos dias 9 e 10 de abril. O congresso para a eleição do novo líder dos centristas vai ser marcado num Conselho Nacional da próxima semana. Tudo indica que seja o eurodeputado Nuno Melo.

O congresso do CDS-PP, que deveria ter ocorrido nos dias 27 e 28 de novembro passado vai ocorrer, afinal, entre os dias 9 e 10 de abril. Essa é a data que a Direção de Francisco Rodrigues dos Santos vai propor numa reunião do Conselho Nacional, que deverá ocorrer na sexta-feira da próxima semana, na sede do partido, no Largo do Caldas, em Lisboa.

Segundo apurámos, junto de fonte oficial, ainda não está acertado o local para a realização do congresso que vai escolher o novo líder do CDS-PP, na sequência da demissão de Francisco Rodrigues dos Santos devido ao desaire eleitoral que levou à saída dos centristas do Parlamento.

O mandato do atual presidente do CDS-PP também terminou no mês passado e Francisco Rodrigues dos Santos teria sempre que se candidatar a um segundo mandato. Mas o líder dos centristas optou por não o fazer, deixando o caminho e aberto para o eurodeputado Nuno Melo, que já anunciou que se mantém na corrida.

Até ao momento, não existe mais nenhuma candidatura a liderança e não é expectável que isso venha a acontecer. Esta quinta-feira, Nuno Melo agradeceu as mensagens de incentivo que recebeu e garantiu já a estar a receber "centenas" de garantias de militantes que pretendem regressar.

"Somos capazes de ultrapassar este momento difícil que o partido atravessa", considerou Nuno Melo, numa mensagem publicada na rede social Facebook.