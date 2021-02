CDS-PP quer agravar penas de crimes sexuais na internet

Hermana Cruz Hoje às 18:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O CDS-PP quer prisão preventiva e agravamento das penas para os crimes sexuais contra menores praticados na internet. O partido propõe penas de prisão entre dois a oito anos.

O CDS-PP entregou um projeto de lei no Parlamento que visa agravar as penas para crimes sexuais praticados contra menores na internet. A bancada parlamentar de Telmo Correia exige prisão preventiva e penas de prisão entre dois a oito anos para os autores daquele tipo de crimes.

No diploma propõem-se penas de cinco a seis anos para "quem, intencionalmente, adquirir, detiver, aceder, obtiver ou facilitar o acesso, através de sistema informático ou qualquer outro meio aos materiais" de pornografia infantil. No caso desses atos serem praticados com intuito lucrativo, a pena será de três a dez anos de prisão.

Já quem assistir poderá incorrer em penas de prisão de um a oito anos. No caso de aliciamento para um encontro, "o agente é punido com pena de prisão de dois a oito anos".

"Quem, no contexto da sua atividade profissional ou com intenção lucrativa, organizar, fornecer, facilitar ou publicitar viagem ou deslocação, sabendo que tal viagem ou deslocação se destina à prática de crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual de menor, é punido com pena de prisão de dois a oito anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal", propõe ainda o CDS-PP.

No diploma, os centristas justificam, assim, a proposta de agravamento das penas e de prisão preventiva: "O aumento de penas visa possibilitar que a continuação da atividade criminosa, no caso das condutas mais graves (v.g., pornografia de menores com fins lucrativos, aliciamento seguido de atos materiais) seja travado com a única medida de coação eficaz para esse efeito, ou seja, a prisão preventiva".