CDS quer deputados de plantão a discutir surtos nos lares

Nuno Miguel Ropio Hoje às 18:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O CDS pediu ao presidente da Assembleia da República que os surtos de covid-19 nos lares para idosos sejam discutidos dentro de uma semana pela comissão permanente, que conta com um elenco de deputados que estão de plantão durante as férias parlamentares.

Com a reunião da Comissão Parlamentar Permanente agendada para a próxima quinta-feira, dia 10 de setembro, os centristas querem ver discutidos pelos 46 deputados - um quinto do hemiciclo - os efeitos da pandemia nos lares de idosos.

No pedido enviado a Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, o CDS alega que, "na sequência das recentes notícias vindas a público sobre a existência de vários surtos de covid-19 em diversos lares de idosos e do elevado número de mortes provocadas por estes surtos", a bancada pede então tal discussão.

A Comissão de Trabalho e Segurança Social da Assembleia da República já tinha aprovado por unanimidade, na quinta-feira, a ida ao Parlamento das ministras da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e a da Saúde, Marta Temido. As governantes irão ser ouvidas após os pedidos feitos pelo PSD, CDS-PP e ainda pelo PAN.

Esta sexta-feira, a ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, anunciou que, ainda este mês de setembro, que as Brigadas de Intervenção Rápida, que darão apoio imediato a lares com casos de covid-19, contarão com cerca de 400 profissionais.