Nuno Melo leva a Bruxelas caso de ucranianos acolhidos por russos

O CDS aprovou esta sexta-feira por unanimidade, em Conselho Nacional, uma moção de Nuno Melo em que o partido "repudia" o polémico caso dos ucranianos acolhidos por russos e "delibera que seja dado conhecimento à comissária europeia dos Assuntos Internos, Ylva Johansson, para apuramento de todas as responsabilidades". O presidente do partido e eurodeputado vai ele próprio levar o caso à comissária, apurou o JN.

"Refugiados ucranianos foram recebidos na autarquia de Setúbal, por cidadãos apoiantes da agressão russa, tendo-lhes sido solicitadas informações sobre o paradeiro de familiares e efetuadas cópias de documentos", começa por referir a moção.

Em seguida, nota que, "no atual contexto de guerra, mais do que a relevância política, o facto é desumano e vexatório, indigno de uma democracia ocidental no século XXI, com que o PCP apenas convive por não ter alternativa".

"Ações desta natureza caem no âmbito das competências da comissária Ylva Johansson, com competência em matéria de migrações e asilo", refere a moção, remetendo o caso para conhecimento de Bruxelas, no sentido de serem apuradas todas as responsabilidades e retiradas as devidas consequências. Questionada pelo JN, fonte da direção disse que Nuno Melo irá, enquanto eurodeputado, tomar diligências junto da comissária.