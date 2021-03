CDS tem novo vice-presidente

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 22:25 Facebook

O presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, acusou o Governo de cometer "constantemente os mesmos erros" na gestão da pandemia, criticando o facto de ainda não haver um plano para o desconfinamento do país. O partido, reunido em Conselho Nacional, escolheu Pedro Melo como novo vice-presidente, para o lugar de Filipe Lobo d' Ávila.

Rodrigues dos Santos considerou que o Executivo continua "a correr atrás do prejuízo" no que toca à pandemia, atuando "ao sabor do improviso, das pressões da opinião pública e das suas clientelas políticas".

"Ao fim de dois meses, ainda não conseguiu apresentar um plano de desconfinamento que traga previsibilidade, segurança e esperança às famílias e aos trabalhadores", acusou o líder democrata-cristão, esta quinta-feira à noite na abertura da reunião do Conselho Nacional do CDS.

Para Rodrigues dos Santos, "é hora de o Governo apresentar um plano de desconfinamento controlado à inglesa", especificado "área a área". Essa, argumentou, é a única forma de garantir que cada português "possa organizar a sua vida, recuperar a esperança e ter, novamente, um horizonte em que saiba que poderá voltar a exercer a sua atividade, ter uma fonte de rendimento e fintar a pobreza extrema em que muitos estão hoje a mergulhar".

"Resistir à hegemonia do PS"

Sobre o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o líder do CDS considerou que o Governo usou uma "receita socialista velhinha e já gasta", atirando "dinheiro para cima dos problemas". Para Rodrigues dos Santos, o PRR "desvia a enorme fatia de fundos públicos para investimentos no setor público, desviando-os da economia real".

O Conselho Nacional do partido, reunido esta quinta-feira, também serviu para escolher o advogado Pedro Melo para vice-presidente, colmatando assim a vaga aberta pela demissão de Filipe Lobo d'Ávila.

Além disso, o conclave democrata-cristão traçou a estratégia do partido para as eleições autárquicas, que Rodrigues dos Santos referiu ser de "resistência à hegemonia do PS no Estado e na sociedade portuguesa".