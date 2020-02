CDS tem pressa para fechar listas com PSD nas autárquicas

Nuno Miguel Ropio Hoje às 08:16 Facebook

Quatro dias depois do repto de Francisco Rodrigues dos Santos a Rui Rio, no encerramento do congresso do PSD, os dois líderes partidários reúnem-se esta quinta-feira na São Caetano à Lapa, com vista a acertar estratégias comuns, a começar por eventuais coligações autárquicas.

Ao contrário da ambição de liderar a Direita expressa pela anterior presidente Assunção Cristas - que agitou as relações entre os dois antigos parceiros de coligação -, o novo líder do CDS tem uma posição de maior aproximação e quer despachar até ao fim do verão a agenda para as eleições de 2021. Nas últimas, concorreram juntos em 101 câmaras - só ganharam 19.

"Parceiros naturais"