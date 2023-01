CDS vai fazer "congresso refundador" já este ano, anuncia Nuno Melo

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 12:46 Facebook

O presidente do CDS, Nuno Melo, revelou que o partido irá organizar, em "meados de 2023", um "congresso refundador". A elaboração do novo programa será coordenada por António Lobo Xavier, sendo que o processo envolverá personalidades de dentro e de fora do partido.

"Decidimos realizar um congresso refundador", anunciou Nuno Melo, em Lisboa. "Queremos lutar para ser o partido com a relevância parlamentar que o CDS sempre teve", frisou, alertando para a necessidade de o partido "saber ler as circunstâncias" e "adaptar-se às necessidades do futuro e para os ciclos eleitorais subsequentes".

Melo não detalhou quais serão os pilares do novo programa, mas garantiu que este fixará "ideias muito nítidas" e que "forçarão a distinção" relativamente a "novos partidos que surgiram no firmamento eleitoral".