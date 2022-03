CDS-PP/Marco em risco de ação de despejo

A direção nacional do CDS-PP comunicou por carta que, a partir do final do mês, deixa de pagar a renda da sede do CDS-PP/Marco como fazia até aqui. A missiva foi enviada pela direção de Francisco Rodrigues dos Santos, na qualidade de arrendatário do espaço, ao proprietário do imóvel localizado no nº 55 da rua Dr. João Leal.

Deste modo os militantes do CDS-PP de Marco de Canaveses, no limite, podem ter que levar os haveres da concelhia para casa por ausência de uma sede.

Com o risco de uma ação de despejo, o líder da concelhia, Carlos Pinheiro, estará a negociar com o proprietário do imóvel para manter o alojamento do CDS, pagando a expensas próprias a renda, apurou o JN.