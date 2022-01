CDU amputada de metade dos deputados deve refletir

Erika Nunes* Hoje às 21:48 Facebook

Apelo ao voto útil e perda de força no papel de Oposição terão retirado votos ao Partido Comunista Português, que ficou com o pior resultado desde 1976.

Com a perda de cerca de 96 mil votos na Coligação Democrática Unitária (CDU), a parceria do Partido Comunista Português (PCP) com o Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) ficou, na legislativas de domingo, sem metade dos 12 deputados que a representava no Parlamento, incluindo os históricos António Filipe e João Oliveira. O Comité Central do PCP debate hoje os resultados, devendo apresentar conclusões amanhã. Politólogos como Filipe Teles avisam que, se o PCP não conseguir renovar a mensagem e a liderança, durante a próxima legislatura, então pode não conseguir recuperar o eleitorado que terá cedido ao apelo do voto útil em Costa.

Três freguesias. Em todo o mapa do Alentejo que, outrora, surgia consecutivamente pintado a vermelho, o PCP só venceu em três freguesias (Luzianes-Gare, em Odemira, Pias, em Serpa, e S. João dos Caldeireiros, em Mértola) e conseguiu eleger um deputado em Beja (em 3.º), depois de Évora não conseguir eleger João Oliveira.