CDU ao lado dos trabalhadores em mensagem de Ano Novo

Jerónimo de Sousa renova apelo à necessidade de lutar pelos direitos do povo e trabalhadores

Na voz do seu líder, Jerónimo de Sousa, a CDU divulgou a habitual mensagem de Ano Novo em que renova o apelo à luta pelos "interesses dos trabalhadores e do povo". Para 2022, um "ano em que decisões importantes para a vida de todos terão lugar", o PCP e PEV definem como prioridades a defesa do SNS, melhores reformas e salários, combate aos vínculos precários, horários selvagens e habitação digna.

Em retrospetiva, a CDU celebra as metas alcançadas durante o presente ano, entre elas "manuais escolares gratuitos, passe social intermodal e transportes mais baratos, aumentos extraordinários de pensões e agora creches gratuitas". Contudo, para Jerónimo de Sousa "é preciso ir mais longe", pode ler-se na mensagem divulgada.

O líder comunista relembrou a todos os militantes e simpatizantes que podem contar com o "Partido, para todos os dias lado a lado com os trabalhadores e o povo, prosseguir a intervenção por uma vida melhor, por um Portugal com futuro".

A CDU - Coligação Democrática Unitária, constituída pelo PCP e PEV, reafirma nesta mensagem as bandeiras que defenderá na campanha eleitoral às eleições antecipadas de 30 de Janeiro. Os dois partidos concorrem juntos em eleições desde 1987.