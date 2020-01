Carla Soares e João Paulo Costa Hoje às 17:24 Facebook

Cecília Meireles, líder parlamentar do CDS, lamentou críticas de candidatos à gestão do partido e confirmou apoio a João Almeida pela sua "irreverência e credibilidade".

Cecília Meireles, líder parlamentar, reafirmou este sábado no congresso de Aveiro o seu apoio a João Almeida, considerando que tem a irreverência, a capacidade e a credibilidade que o partido necessita. Meireles agradeceu a confiança de Francisco Rodrigues dos Santos, que afirmou contar com ela na liderança do Parlamento, mas esclareceu que o seu lugar está sempre à disposição do partido.

A deputada lamentou as criticas que têm sido feitas à gestão do partido, "quem não se sente não é filho de boa gente", e frisou que jamais dirá algo que possa ser usado contra o partido" após este congresso.