Ceia de Natal este ano fica mais cara

Marta Neves Hoje às 15:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Crise dos combustíveis subiu o custo dos produtos e há quem baixe as margens de lucro para minimizar impacto para clientes. Bacalhau, bolo-rei, cabrito e frutos secos são das iguarias mais procuradas para a consoada.

A ceia de Natal vai ficar este ano ligeiramente mais cara, fruto de as matérias-primas também terem aumentado de preço, por conta da subida dos combustíveis. Há comerciantes que acabam por assumir "uma margem de lucro menor" para minimizar o impacto na fatura de quem compra, para não deixar "fugir" os clientes. Mas fazem questão de manter a qualidade dos produtos.

No caso do bacalhau, que não pode faltar como prato principal da ceia na casa da maioria dos portugueses, José Almeida, da mercearia fina O Pretinho do Japão, assegura que este ano "tem sido mais pequeno", muito embora a "qualidade continue a ser muito boa". Característica que para o comerciante não pode faltar na sua loja, contando que, por isso, hoje em dia já recebe "os filhos e os netos dos seus antigos clientes". "A tradição ainda é o que era", diz, visivelmente orgulhoso.