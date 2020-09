Celebrações do 13 de Outubro em Fátima limitadas a seis mil peregrinos

Francisco Pedro Hoje às 18:19 Facebook

O plano de contingência aprovado pela Direção-Geral da Saúde para as celebrações do 12 e 13 de Outubro, no Santuário de Fátima, prevê a presença de um máximo de seis mil peregrinos.

Para regular a distribuição dos fiéis pelo espaço, vão ser colocados círculos no recinto de oração, onde poderá estar "um número limitado de pessoas", por forma a que seja respeitada uma média de oito metros quadrados por pessoa, adiantou o santuário.

A sinalética vai ser reforçada, o acesso ao Recinto de Oração será feito por oito entradas, com diversos meios de controlo, e as deslocações no recinto só podem ser feitas nos corredores assinalados. O uso de máscara será obrigatório.