Célia não trabalha para cuidar do filho 100% dependente: "Há uma nuvem negra todos os dias cá em casa"

Alexandra Barata Hoje às 07:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Mãe abdica de trabalhar para cuidar do filho, que tem 100% de incapacidade. A família tem dificuldades financeiras.

Célia Grazina Teixeira, 49 anos, divulgou um vídeo no Facebook a pedir ajuda para pagar as despesas diárias e as terapias do filho, de 11 anos, que ficou com paralisia cerebral na sequência do parto. Face à gravidade da doença, João está ao cuidado permanente da mãe, obrigada a deixar de trabalhar. A criança recebe apenas 180 euros por mês, uma ajuda do Estado por ter 100% de incapacidade.

O pai do menino é o único que trabalha, mas o valor que David recebe pouco mais dá para pagar além da renda. A família tem vivido das ajudas dos familiares, amigos e dos donativos de desconhecidos. "Num mês mais tranquilo, só em fraldas, medicação e terapias são 400 ou 500 euros", garante Célia. De fora ficam os restantes gastos do agregado familiar de Odivelas, constituído ainda por Beatriz, de 15 anos. "Há uma nuvem negra todos os dias cá em casa".