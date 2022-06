Cem escolas abrem clubes desportivos para a comunidade

Cerca de 100 agrupamentos lançaram, este ano letivo, clubes desportivos abertos a pais, professores ou funcionários, revelou, ao JN, o Ministério da Educação. Cicloturismo, caminhadas, fitness, ténis de mesa ou gincanas são alguns dos exemplos. Os diretores defendem uma política de portas abertas na rede pública, porque um maior envolvimento dos pais com a escola melhora os resultados dos alunos.

"Um dos nossos objetivos prioritários é a criação de uma identidade do nosso agrupamento. Para isso, tem de envolver-se todos os agentes da comunidade. Os professores lutam por ensinar melhor, mas não o conseguem sem o compromisso dos pais. A responsabilização tem de ser de todos", defende Benjamim Sampaio. O agrupamento Santos Simões, que dirige em Guimarães, promove, há anos, caminhadas e passeios de bicicleta, alguns com piquenique incluído, para pais, professores e funcionários. Por exemplo, na caminhada realizada no primeiro semestre, participaram entre 70 e 80 pessoas. "Os pais são uma parte essencial da escola. Em seis escolas, tenho cerca de 1500 alunos, o que significa 3000 pais", aponta, considerando que estas iniciativas, sobretudo após dois anos de pandemia, reforçam laços e contribuem para o bem-estar da comunidade escolar.

Ocasionais ou regulares