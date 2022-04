Cem mil euros para premiar a promoção da Saúde Mental no Ensino Superior

Joana Amorim Hoje às 20:36 Facebook

O objetivo é premiar projetos de intervenção psicológica de instituições de Ensino Superior. Pondo a Saúde Mental na ordem do dia. Quando estudos apontam para uma deterioração da saúde psicológica dos estudantes durante a pandemia. São 100 mil euros disponibilizados pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) e a Ordem dos Psicólogos Portugueses.

"O programa irá financiar até três projetos que se distingam pelas boas práticas e pela prevenção dos problemas associados à Saúde Mental nas instituições de Ensino Superior", explica, ao JN, o bastonário dos Psicólogos. Para quem o "prioritário é que existam ações preventivas, por exemplo de desenvolvimento de competências sócioemocionais", especifica Francisco Miranda Rodrigues.

As candidaturas, que decorrem até 19 de junho, implicam a contratação, por um ano letivo, de um psicólogo que deverá implementar o projeto sob coordenação do serviço de Psicologia ou Saúde da instituição. Os projetos vencedores serão implementados, depois, no ano letivo 2022/2023.