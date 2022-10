Centenas de pessoas manifestam-se contra o aumento do custo de vida

JN/Agências Hoje às 16:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Algumas centenas de pessoas participam hoje à tarde numa manifestação em Lisboa, convocada pela CGTP, contra o aumento do custo de vida e para exigir aumentos dos salários e das pensões.

Promovida pela central sindical CGTP-IN e com o lema "Aumentos dos salários e pensões emergência nacional! Contra o aumento do custo de vida e o ataque aos direitos", a manifestação vai percorrer as ruas de Lisboa entre o Cais do Sodré e o Rossio.

O protesto conta com vários sindicatos, desde educação, comércio, serviços, autarquias, polícias, saúde e educação.

PUB

Empunhando várias bandeiras dos sindicatos e com cartazes a exigir "mais salários e mais pensões ", os manifestantes entoavam as tradicionais palavras de ordem como " CGTP, unidade sindical", "esta legislação laboral só interessa ao capital", "a luta continua nas empresas e na rua" e "o custo de vida aumenta e o povo não aguenta".

A manifestação saiu por volta das 15.30 horas do Cais do Sodré e a abrir o protesto estava um grupo de bombos e uma faixa com o lema da iniciativa que é segurada pela líder da CGTP-IN, Isabel Camarinha, e outros sindicalistas.