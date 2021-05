Centralismo do país ameaça desperdiçar os milhões do PRR

Rafael Barbosa Hoje às 07:38 Facebook

Autarca e economistas contestam tentação dos grandes projetos e propõem uma estratégia de "média virtude".

Vem aí uma bazuca europeia de milhares de milhões de euros. Uma oportunidade para industrializar o país, ou um tiro que arrisca ser de pólvora seca? Rui Moreira, Fernando Freire de Sousa e Guilherme Costa, que em conjunto escreveram a "Balada da média virtude", não estão otimistas no que ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que diz respeito. "É mais do mesmo", resume o autarca, destacando o peso das "medidas de auxílio ao Estado", por um lado, e as "obras faraónicas", por outro.