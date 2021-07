Centro de instalação de migrantes fechado por falta de obras

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:42 Facebook

O Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT) do Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, está encerrado desde que, há quase um ano, 11 migrantes protagonizaram um motim e destruíram parte das instalações.

A Provedoria de Justiça, através do Mecanismo Nacional de Prevenção Contra a Tortura, considera a situação "preocupante", enquanto o presidente do Sindicato do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF-SEF), Acácio Pereira, alega que o encerramento prolongado "é a demonstração da incompetência do ministro da Administração Interna", Eduardo Cabrita.

O SEF garante que já foi celebrado um contrato para a remodelação do espaço. Mas não se compromete com uma data para o início das obras.