Centro de PMA do Algarve abre no próximo ano

Secretário de Estado da Saúde revela reforço, em sede do Orçamento do Estado para 2022, de oito milhões para o financiamento da atividade de PMA contratualizada.

Anunciado em abril do ano passado pelo secretário de Estado da Saúde , o centro público de Procriação Medicamente Assistida (PMA) do Algarve entrará em funcionamento em janeiro de 2023, revelou, na manhã desta quarta-feira, António Lacerda Sales, na Comissão de Saúde. Segundo o governante, "alguns equipamentos já foram adquiridos", num orçamento na casa dos 620 mil euros, tendo também sido contratados três médicos especialistas para aquele centro, que será o décimo em Portugal. As restantes contratações decorrem ainda.

Lacerda Sales respondia desta forma aos deputados sobre o que foi feito às recomendações, feitas em maio do ano passado, pelo grupo de trabalho nomeado por si para melhorar o acesso a tratamentos de PMA. Sobre a necessidade de aumentar o investimento nos centros de PMA e no Banco Público de Gâmetas, vincada por aquele grupo de trabalho, o secretário de Estado da Saúde recordou que, em sede de Orçamento do Estado para este ano, está contemplado um "aumento significativo do financiamento de atividade de PMA contratualizada, de mais oito milhões de euros". Face ao OE2021 trata-se, disse, de "um aumento de 93% para os 16 milhões de euros".

Antes, aquando da audição do grupo de trabalho da PMA, Ana Luísa Sousa Ramos, após o grupo parlamentar do PS ter sublinhado aquele reforço de oito milhões de euros, dizia aos deputados que "poderá haver investimento, mas ainda não chegou".