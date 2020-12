Centro Europeu diz que legionela já fez 14 mortes

JN Hoje às 09:52 Facebook

O Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças diz que o número de vítimas mortais do surto de legionela que afetou Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim subiu para 14.

Até agora, a Administração Regional de Saúde do Norte falava em 11 óbitos. O número de casos mortais referido pelo organismo europeu no seu relatório semanal faz com que este surto supere o que aconteceu em 2014, em Vila Franca de Xira, que vitimou 12 pessoas.

O Centro Europeu refere que em Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim houve 79 infetados, enquanto em Vila Franca de Xira registaram-se 403. O mesmo organismo refere que continua desconhecida a origem do surto no Norte.

A bactéria foi detetada nas torres da Longa Vida, mas não é certo que a origem do surto seja esta.