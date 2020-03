Centro Hospitalar de Gaia/Espinho limita visitas e acompanhantes

JN/Agências Hoje às 18:13 Facebook

O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho limitou as visitas aos doentes internados e o acompanhamento de utentes no serviço de urgência, devido à epidemia de Covid-19.

Em comunicado, o centro hospitalar refere que tem em vigor, desde sexta-feira, "restrições a visitas e ao acompanhamento de utentes no serviço de urgência, como prevenção, contingência e contenção do coronavírus".

A medida já foi implementada por outros hospitais do país - como Guimarães, Braga, Tondela-Viseu, Tâmega e Sousa, Leiria, Pombal e Alcobaça - para "proteção de todos os utentes".

O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho pede a colaboração da população e deixa vários alertas.

"Se tiver sintomas como febre, tosse, expetoração e/ou falta de ar, não pode realizar a visita. Se esteve fora do país ou contactou com pessoas que estiveram fora, nomeadamente na China, na Coreia do Sul, no Japão e em Itália, não deve realizar a visita", lê-se num panfleto enviado por esta unidade hospitalar.

A epidemia de Covid-19, surgida no final do ano, na China, provocou já mais de 3.500 mortos entre mais de 101 mil pessoas infetadas em pelo menos 94 países.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem 13 casos confirmados de Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus.

Com base no número mundial de infetados, a taxa de letalidade é de 3,4%.