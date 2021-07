Centro Hospitalar do Oeste duplica camas de internamento para infetados

JN/Agências Hoje às 11:49 Facebook

O Centro Hospitalar do Oeste (CHO) aumentou com mais 11 camas a área de internamento para doentes infetados com a covid-19, onde as 12 camas até agora disponíveis se encontram lotadas, disse esta quinta-feira a administradora.

Conforme explicou Elsa Baião à agência Lusa, as 12 camas desta enfermaria covid-19, na unidade de Torres Vedras, encontram-se lotadas com doentes pertencentes às faixas etárias dos 30 e 40 anos, na sua maioria, enquanto as 11 novas camas não estão todas ocupadas.

O CHO está assim a preparar-se para um aumento dos casos de internamento, em resultado do aumento do número de infeções no país e na região.

As 142 camas (80 em Torres Vedras e 62 nas Caldas da Rainha) que chegaram a existir no primeiro trimestre deste ano na área de internamento dedicado à covid-19 foram sendo desmanteladas à medida em que os casos de infeção e a pressão nos hospitais foram diminuindo.

Também as urgências gerais e covid de Caldas da Rainha e Torres Vedras têm vindo a registar, nos últimos dias, uma "afluência elevada", o que tem obrigado a desviar doentes graves para outras unidades hospitalares por estarem em sobrelotação, acrescentou a presidente do conselho de administração do CHO.

O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, tendo uma área de influência constituída pelas populações dos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça e de Mafra. Estes concelhos dividem-se entre os distritos de Lisboa e Leiria.