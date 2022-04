Centro Hospitalar do Porto é líder na investigação

Inês Schreck Hoje às 08:24 Facebook

Como é que uma aplicação no telemóvel pode ajudar pacientes com doença arterial periférica a manterem-se ativos e a evitarem as cirurgias? É isso que o Centro Hospitalar e Universitário do Porto (CHUP) está a testar e os primeiros resultados são "muito positivos". O "WalkingPad" é apenas um exemplo de muitos projetos em marcha naquela que é a instituição hospitalar do país que mais investe em investigação e desenvolvimento (I&D).

Com 8,2 milhões de euros gastos em investigação em 2020 (2% do orçamento anual), o CHUP - integra o Hospital de Santo António e o Centro Materno-Infantil do Norte - manteve o primeiro lugar do ranking anual da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, publicado este ano, sobre as instituições hospitalares com mais despesa em I&D. Desde 2016 que este lugar é ocupado pelo hospital do Porto.

O pódio integra ainda o grupo Luz Saúde e o Centro Hospitalar Lisboa Central, com 6,8 milhões de euros e 6,2 milhões de despesa respetivamente.