Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa suspende consultas e cirurgias não urgentes

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) implementou novas medidas de contingência de combate à propagação da doença Covid-19.

Está a ser suspensa toda a atividade clínica não urgente, desde consultas externas a intervenções cirúrgicas, sessões de hospital de dia e meios complementares de diagnóstico e terapêutica. A meta é "diminuir significativamente a circulação de pessoas no perímetro do hospital".

"Mantêm-se as intervenções cirúrgicas prioritárias, principalmente as relacionadas com neoplasias. Será apenas realizada atividade programada em casos clinicamente relevantes, passando a ser privilegiadas as consultas não presenciais, sempre que tal seja viável", refere o CHTS, que diz estar a fazer adaptações dos espaços de formação dos profissionais para alargar a capacidade de resposta.

Além disso, adianta o centro hospitalar, está a ser criada uma estrutura para validar casos suspeitos do novo coronavírus. "Atendendo ao acréscimo do número de doentes, está a ser alargada a área autónoma para atendimento à Covid-19, com a instalação de uma estrutura de apoio, junto à Urgência Geral do Hospital Padre Américo, que vai permitir criar uma área para receber apenas casos suspeitos para serem validados", descreve comunicado. "Este fluxograma já está operacionalizado nas atuais instalações. Vão ser criadas duas salas de emergência para que os doentes respiratórios graves sejam abordados apenas numa das salas", acrescenta o CHTS.

Nas duas unidades hospitalares, em Penafiel e Amarante, mantém-se a suspensão de visitas aos doentes internados assim como a restrição de acompanhamento de doentes no serviço de Urgência.

Temporariamente, só entram "fornecedores absolutamente indispensáveis".