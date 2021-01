Centro hospitalar Tondela-Viseu "praticamente no limite"

JN/Agências Hoje às 12:36 Facebook

O Centro Hospitalar Tondela-Viseu ativou o nível máximo do plano de contingência devido ao crescente número de casos de covid-19 e, apesar de ainda estar a responder às necessidades, está "praticamente no limite".

"Em termos de equipamentos materiais e humanos, os atuais ainda estão a responder às necessidades que temos, embora praticamente no limite", reconhece, em comunicado enviado à agência Lusa, o Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV).

À semelhança do que acontece noutros pontos do país, também o CHTV se deparou "com um aumento do número de infeções por covid-19" e, nesse sentido, faz um apelo para a necessidade de manter os conselhos definidos pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e de se redobrar os cuidados" de forma a "baixar a tendência".

Segundo os dados desta quinta-feira de manhã no CHTV, "estão internadas 132 pessoas por covid-19 e, destes, 122 registam-se em enfermaria e 10 nos cuidados intensivos", para um limite de 16 camas.

Face ao crescente número de infetados, o CHTV está "a reforçar a capacidade do hospital, mas é fundamental não baixar a guarda" e "em caso de necessidade, há a possibilidade de abrir uma sexta enfermaria" dedicada à covid-19.

"Nos últimos dias, com o aumento da afluência, foi ativado o nível máximo do Plano de Contingência e poderemos ter de preparar mais camas de enfermaria para doentes covid-19 e mais camas de doentes críticos", assume.

O sétimo piso do hospital está todo ele dedicado - as quatro enfermarias, de 26 camas cada - aos doentes infetados pelo novo coronavírus e já há uma enfermaria no sexto piso também, tendo os doentes aí internados sido transferidos para outros serviços.

"Se existir necessidade, a gestão de camas em rede da Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro permite transferências para serviços de hospitais menos sobrelotados", esclarece a nota.

Neste sentido, há "também camas contratualizadas com a Casa de Saúde São Mateus para convalescença de doentes não-covid e com as Residências Montepio de Albergaria para doentes covid".

"Os recursos humanos estão naturalmente cansados, mas não existem surtos em profissionais de saúde e foram feitas contratações de profissionais ao longo de 2020, que permitiram um reforço no hospital", adianta a unidade hospitalar, que "enaltece e agradece" o trabalho dos profissionais do CHTV.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.869.674 mortos resultantes de mais de 86,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 7377 pessoas dos 446606 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.