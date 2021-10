Centro Internacional Rei Abdullah Bin Abdulaziz formaliza transferência para Lisboa

JN/Agências Hoje às 15:00 Facebook

Os representantes do Centro Internacional Rei Abdullah Bin Abdulaziz para o Diálogo Inter-religioso e Intercultural formalizaram, esta sexta-feira, em Lisboa, a transferência da sede do organismo para Portugal.

"O que trazemos é uma coisa que pode ser única: A Religião pode ser parte da solução, não a causa do problema e isso é mesmo muito importante. Outra coisa importante que queremos fazer é construir a ponte e atravessar a ponte para o outro lado e, se esta iniciativa parte da cidade santa de Meca e do Reino da Arábia Saudita, isto pode ser muito importante para todo o mundo", disse Faisal Bin Muaammar, secretário-geral do Centro Internacional Rei Abdullah Bin Abdulaziz para o Diálogo Inter-religioso e Intercultural (KAICIID) após a formalização do acordo.

A cerimónia da assinatura decorreu no Palácio das Necessidades, em Lisboa, e prevê a transferência do Centro Internacional Rei Abdullah Bin Abdulaziz para o Diálogo Inter-religioso e Intercultural da capital da Áustria para Portugal.

O KAICIID é uma organização intergovernamental que, através das suas duas estruturas governativas - um Conselho das Partes, que reúne Áustria, Espanha, Arábia Saudita e a Santa Sé como observador, e um Conselho de Diretores, que junta líderes religiosos - e visa promover o diálogo inter-religioso para prevenir e resolver conflitos.

A iemenita Elham Alshejni foi designada para exercer a partir de 1 de novembro o cargo de secretária-geral-adjunta interina do Centro, com o objetivo de assegurar o processo de relocalização e o prosseguimento das suas atividades.

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse na cerimónia da assinatura do acordo que Portugal tem "orgulho" em manter a tradição de receber em ambiente de "boa cooperação" e "segurança" organizações como o Centro Internacional Rei Abdullah Bin Abdulaziz para o Diálogo Inter-religioso e Intercultural.

Na semana passada, o Ministério dos Negócios Estrangeiros sublinhava que o Centro Internacional Rei Abdullah Bin Abdulaziz para o Diálogo Inter-religioso e Intercultural "visa o diálogo inter-religioso e intercultural, tendo como escopo promover o diálogo e a compreensão entre as diferentes religiões e culturas, encorajar o respeito pela diversidade e prosseguir a justiça e a paz entre as nações e os povos, assim como combater o uso indevido da religião como justificação para a violência e a perseguição".