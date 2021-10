Centro Internacional Rei Abdullah Bin Abdulaziz vai ser transferido para Lisboa

JN/Agências Hoje às 15:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O Centro Internacional Rei Abdullah Bin Abdulaziz para o Diálogo Inter-religioso e Intercultural (KAICIID), atualmente com sede em Viena, vai ser transferido em breve para Lisboa, anunciou o Governo.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) assinala que "o Conselho das Partes do KAICIID e o Governo português acordaram na transferência da sede do Centro de Viena para Lisboa" e acrescenta que "o Acordo Sede será assinado no próximo dia 29 de outubro, em Lisboa, pelo secretário-geral do Centro, Faisal Al Muaammar, e pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva".

A iemenita Elham Alshejni foi designada a partir de 1 de novembro para o cargo de secretária-geral-adjunta interina do Centro, com o objetivo de assegurar o processo de relocalização e o prosseguimento das suas atividades.

O comunicado do MNE sublinha ainda que o Centro Internacional Rei Abdullah Bin Abdulaziz para o Diálogo Inter-religioso e Intercultural visa "promover o diálogo e a compreensão entre as diferentes religiões e culturas, encorajar o respeito pela diversidade e prosseguir a justiça e a paz entre as nações e os povos, assim como combater o uso indevido da religião como justificação para a violência e a perseguição".

A nota também ressalva que o Centro integra um Conselho das Partes constituído por representantes dos Estados membros fundadores (Arábia Saudita, Áustria, Espanha, e a Santa Sé como fundador-observador) e um Conselho diretivo composto por representantes de diversas religiões (incluindo Cristianismo, Budismo, Hinduísmo, Islão, Judaísmo, Jainismo e Sikhismo).

"Com a transferência da sede do KAICIID, Portugal passará a contar com nove organizações internacionais e verá reforçado o seu perfil internacional numa área - diálogo intercultural e inter-religioso - que é particularmente importante", prossegue a nota do MNE.

Por fim, o comunicado governamental recorda que Portugal já acolhe a sede do Centro Europeu para a Interdependência e Solidariedade Global - Centro Norte/Sul do Conselho da Europa, e que o ex-presidente Jorge Sampaio "foi o primeiro Alto representante das Nações Unidas para a Aliança das Civilizações".