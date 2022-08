Centro único no país trata doentes graves de quedas e acidentes

O Hospital de S. José, integrado no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, acolhe o primeiro e único Centro de Responsabilidade Integrado de Traumatologia Ortopédica do país desde março do ano passado. Trata-se de uma assistência muito especializada e qualificada, centrada no doente, garantida por uma equipa multidisciplinar de cinco especialistas, que se dedicam, sobretudo, a tratar vítimas de acidentes e de quedas, incluindo dos novos tipos de mobilidade que crescem na capital, como trotinetas.

O centro, dirigido por João Varandas Fernandes, serve uma região com mais de quatro milhões de habitantes e dá resposta não só a casos que chegam à urgência do Lisboa Central, como a situações mais complexas que entram noutros hospitais de Lisboa e Vale do Tejo e da região Sul. Também funciona como centro de investigação e ensino, com ligação à Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa.

"Além de dar assistência a todos os doentes politraumatizados do centro hospitalar [Lisboa Central], recebemos doentes de vários hospitais com politraumas complexos. O nosso foco é o traumatismo e proporcionarmos uma resposta integrada", esclarece Varandas Fernandes ao JN, assinalando um novo caminho que está a ser trilhado para conforto do doente.