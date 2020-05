Centros de Inspeção apelam para limpeza interior das viaturas a inspecionar

RP Hoje às 16:15 Facebook

A Associação Nacional dos Centros de Inspeção Automóvel (ANCIA) apela aos proprietários de viaturas a inspecionar que mantenham o interior das mesmas o mais limpo possível, uma medida contida num manual de boas práticas agora divulgado.

Os centros de inspeção são áreas arejadas, destacando-se no documento o alerta para a prévia preparação do veículo para a inspeção, removendo, por exemplo, quaisquer objetos no seu interior, nomeadamente cadeiras de crianças ou outros objetos pessoais que interfiram com o ato inspetivo, devendo abrir-se os vidros para permitir o arejamento do veículo, colocar todos os cintos de segurança e dispor, em local bem visível, o colete retrorrefletor e o triângulo de pré-sinalização.

No manual são também definidos os meios de proteção aos colaboradores em termos de Equipamento de Proteção Individual, controlo de temperatura corporal e higienização das instalações.

As orientações e boas práticas reunidas no manual, refere a ANCIA, serão atualizadas em função das recomendações da DGS, assim como das instruções técnicas do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

Considera a ANCIA que, com a evolução "positiva do quadro epidemiológico, o esforço e as medidas de contingência implementadas pelos centros de inspeção, reforçadas com o Manual de Boas Práticas para o combate à covid-19", o setor se encontra "preparado para retomar de forma gradual e progressiva a atividade".