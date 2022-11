Centros de saúde geridos por privados para resolver problemas pontuais

Inês Schreck Hoje às 21:35 Facebook

O ministro da Saúde admite legislar para permitir a criação de centros de saúde geridos pelos setores privado ou social. Esta será uma das medidas que integrará o pacote de soluções prometido pela nova equipa ministerial para melhorar o acesso dos portugueses à saúde nas regiões mais carenciadas de médicos de família. Apesar deste modelo estar previsto na legislação desde 2007, nunca avançou.

Na audição das comissões parlamentares de Orçamento e Finanças e de Saúde, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado (OE) para 2023, que decorreu esta tarde de terça-feira, Manuel Pizarro referiu que serão apresentadas medidas estruturais e conjunturais para aumentar o acesso dos utentes aos cuidados primários e que as USF modelo C "farão parte da equação" se ajudarem a resolver o problema.

Questionado pelo Bloco de Esquerda sobre se equaciona legislar para que estas unidades possam funcionar, o ministro respondeu afirmativamente. De imediato, a deputada Catarina Martins assinalou a mudança de rumo do Partido Socialista e acusou Manuel Pizarro de querer privatizar esta área da saúde. "É a entrega a empresas privadas dos cuidados de saúde primários", reagiu a bloquista.