Não sabem como serão as convocatórias nem como chegar a quem não tem médico de família. Vacinação de doentes com mais de 50 anos começa na próxima semana.

A vacinação do grupo prioritário que inclui as pessoas com mais de 50 anos e determinadas patologias que agravam o risco de mortalidade por covid-19 arranca na próxima semana, anunciou a ministra da Saúde.