Centros de saúde sem meios para vacinar toda a população

Hermana Cruz Hoje às 07:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Coordenador do plano diz que farmácias foram "empecilho" na imunização contra a gripe, mas admite solicitar o seu apoio. Associações alertam que a assistência vai ser comprometida.

Os centros de saúde não vão conseguir vacinar toda a população que pretenda ficar imunizada contra a covid-19. A garantia é das associações do setor, que pedem o reforço dos meios humanos, logo na primeira fase, para que a atividade assistencial não fique ainda mais comprometida. Pedem que, na fase de vacinação em massa, as farmácias participem, tal como o setor social. O coordenador do Plano Nacional de Vacinação, Francisco Ramos, classificou a atuação das farmácias na vacinação da gripe como um "um empecilho". Admite, contudo, vir a contar com o seu apoio no futuro para as vacinas da covid-19.