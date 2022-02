Centros de vacinação passam de 192 para 139 a partir de março

Os centros de vacinação contra a covid-19 vão diminuir de 192 para 139 a partir de terça-feira, num processo que prevê a transição da vacinação para os centros de saúde, anunciou esta sexta-feira o secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

"Temos atualmente 192 centros de vacinação e passaremos a 139 a partir de 1 de março. Temos ainda 98 centros e unidades de vacinação que passarão a 145 a partir de março. Este dispositivo terá uma evolução dinâmica ao longo de março e nos meses subsequentes de acordo com as necessidades de vacinação", explicou, esta sexta-feira, o secretário de Estado Adjunto da Saúde em conferência de imprensa, em Lisboa.

O centro que funciona na Fil em Lisboa, o maior do país, por exemplo, é um dos que irá ser desmantelado e substituído por três centros mais pequenos, explicou o coordenador do núcleo do plano de vacinação. Há centros que fecham e o processo de vacinação é transferido para os centros de saúde e outros que reduzem a capacidade através da flexibilidade de horários, explicou o coronel Penha Gonçalves.

"A evolução será dinâmica durante os próximos meses", frisou António Lacerda Sales, referindo que os centros vão continuar a funcionar com "o modelo harmónico", isto é, podem reduzir ou aumentar o seu esforço consoante as necessidades.

Até hoje, frisou o secretário de Estado, 85% da população elegível já recebeu dose de reforço da vacina, o que corresponde a mais de 5,9 milhões de pessoas, faltando vacinar um universo de 950 mil pessoas com a terceira dose.