CEO da TAP contesta saída e acusa Governo de ter "pressa" para a demitir

A ainda CEO da TAP contesta o despedimento e acusa o Governo de ter tido "pressa política" para a despedir. A defesa de Christine Ourmières-Widener considera que o Executivo a quis "decapitar" na sequência do caso da indemnização paga à ex-administradora Alexandra Reis. Esta quinta-feira, a deputada Mariana Mortágua, do BE, denunciou novo caso de pagamento milionário na companhia: o ex-administrador Max Urban terá levado para casa mais de um milhão de euros.

"O Governo, com a pressa política de decapitar a Requerente, tirou logo a conclusão de - já depois de ter exonerado a Requerente pela televisão - pretender demitir a mesma nos termos que 'propõe' nos Projetos de Deliberação Unânime", lê-se na contestação da defesa da CEO da TAP, citada pela TVI/CNN.