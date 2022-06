CEO da TAP: único critério para aumentar oferta no Porto é solução ser "rentável"

A presidente da comissão executiva (CEO) da TAP afirmou esta terça-feira, no Parlamento, que o único critério para se aumentar a oferta de rotas no aeroporto do Porto é as soluções encontradas serem "rentáveis". "Não pensem que não estamos de boa-fé" no que toca ao Norte e às restantes regiões do país, apelou Christine Ourmières-Widener. A TAP deverá começar a devolver em 2025 o dinheiro injetado pelo Estado.

"Qualquer rota que possa dar dinheiro, abrimo-la de imediato", afirmou a líder da companhia aérea, ouvida na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. "Não há qualquer agenda escondida" a esse respeito, acrescentou, concordando que a TAP tem o dever de servir todas as regiões o melhor possível.

Christine Ourmières-Widener afirmou, por várias vezes, que não iria comentar questões com implicações "políticas". No entanto, questionada pelo deputado Carlos Guimarães Pinto, da IL, referiu que, enquanto CEO da TAP, deseja "sempre fazer mais e melhor" no que diz respeito à oferta de rotas de aeroportos como o do Porto ou o do Funchal.

"Estamos a tentar fazer o que podemos dados os constrangimentos que temos", frisou Ourmières-Widener. "A TAP está a caminho de se tornar eficiente e sustentável, mas não podemos tornar-nos numa 'low cost'. Não é esse o nosso modelo", afirmou a presidente da comissão executiva da TAP.

A gestora lembrou que a companhia opera atualmente 10 destinos diretos e 17 voos semanais a partir do Porto. Sobre o caso do Funchal, frisou que o número de voos está a ser reforçado, uma vez que a Madeira é "um destino muito importante durante o Verão".

O deputado Jorge Mendes, do PSD, referiu que, das 260 chegadas e partidas previstas no aeroporto Francisco Sá Carneiro nesta terça-feira, "só 46" (menos de 20%) são de voos operados pela TAP. "Não vejo chegadas ou partidas para o Brasil, os EUA ou África do Sul", afirmou, referindo-se a países com fortes comunidades portuguesas.

Christine Ourmières-Widener garantiu que, no dia em questão, houve voos diretos do Porto para São Paulo, Rio de Janeiro e Nova Iorque. Comprometeu-se a "aumentar a frequência" dos voos da Invicta para o Rio "nos próximos tempos", frisando ainda que o aeroporto Francisco Sá Carneiro "é muito importante não só para o Porto e para a região Norte, mas para todo o país".

Começar a devolver dinheiro ao Estado em 2025

A responsável pela companhia aérea também garantiu, em resposta a Carlos Guimarães Pinto, que tenciona devolver "o mais rapidamente possível" ao Estado o dinheiro que este injetou na TAP, na linha do que outras empresas estrangeiras do ramo já têm vindo a fazer. No entanto, não se comprometeu com uma data.

Numa audição posterior, o presidente do Conselho de Administração da TAP, Manuel Beja, disse que a companhia prevê começar a pagar dividendos ao Estado - o único acionista - daqui a três anos: "A previsão é de que, em 2025, comecemos a pagar dividendos, a partir do momento em que começarmos a ter resultados líquidos positivos", referiu. Os apoios à empresa ascendem a 3 200 milhões de euros.

Ourmières-Widener assegurou que a sustentabilidade e a sobrevivência da TAP são "absolutamente possíveis", afirmando-se "cuidadosamente otimista" face aos desafios futuros. No entanto, alertou que "os custos de combustível mais elevados e a valorização do USD são obstáculos que tornam mais difícil" o cumprimento do plano de reestruturação.

A CEO da TAP referiu que os custos estimados com combustível são cerca de 300 milhões de euros superiores ao anteriormente previsto e 200 milhões superiores aos valores de 2019. Também garantiu que não existe "qualquer plano para fazer um despedimento coletivo", admitindo ainda que, embora a companhia tenha sofrido "algumas lacunas" em termos de pessoal, está hoje "mais bem preparada do que no passado para encontrar talentos".

Esquerda critica TAP por não ouvir trabalhadores

O deputado José Carlos Barbosa, do PS, criticou a Direita - e, em particular, a IL - por desejar a "liquidação" da TAP. O socialista sublinhou que o plano de reestruturação garante, desde já, "a manutenção de 6800 postos de trabalho", para além de também salvaguardar "centenas de milhares de postos de trabalho indiretos" de empresas que servem a companhia.

António Topa Gomes, do PSD - partido que, em conjunto com o PS, pediu a audiência de ​​​​​​​Ourmières-Widener -, salientou que "o grande motivo" para não deixar cair a TAP é a diáspora portuguesa. Segundo o parlamentar social-democrata, a "perceção" de grande parte das comunidades lusas no estrangeiro é de que a empresa "não os serve".

André Ventura, do Chega, considerou que a TAP tem o "dever" de "assegurar as rotas para o Norte e ilhas", observação com a qual a CEO da empresa mostrou concordar. O deputado também lamentou a redução de 25% nos salários dos tripulantes, considerando ainda que o plano de reestruturação implica um corte "muito significativo" nas 'slots' à disposição da TAP.

Além de indagar Ourmières-Widener acerca da questão do Porto e sobre quando é que a TAP devolverá o dinheiro ao Estado, Guimarães Pinto, da IL, questionou o papel desempenhado pela empresa. Segundo o deputado, esta não serve convenientemente todas as regiões e, em Lisboa, as 'slots' hoje nas mãos da TAP poderiam ser facilmente atribuídas a outras companhias que trouxessem mais pessoas.

Paula Santos, do PCP, quis saber por que motivo os sindicatos "não são ouvidos" sobre o plano de reestruturação, sublinhando que são os trabalhadores "que estão a pagar a fatura". A comunista vincou também que, das 11 companhias aéreas reestruturadas com planos gizados pela Comissão Europeia (CE), "só uma sobreviveu", argumentando que Portugal não deveria "insistir num caminho de destruição".

Mariana Mortágua, do BE, referiu que o "problema político de fundo" em torno da TAP é o facto de se reconhecer à CE - descrita pela parlamentar como uma entidade "tecnocrática" -, legitimidade para decidir qual deve ser a dimensão de uma companhia aérea nacional. Também a bloquista referiu que os trabalhadores da TAP "não conhecem o plano de reestruturação".

A CEO da TAP - que, durante a audição, se descreveu como "muito pragmática" -, disse compreender as reivindicações dos trabalhadores quanto aos cortes salariais. No entanto, alertou: "Não é porque estamos a voar a 90% [dos números] de 2019 que estamos numa boa situação financeira", referiu, salientando que a empresa "ainda não recuperou".