"CEO" do SNS vai reunir-se com 12 serviços de pediatria de Lisboa

Inês Schreck Hoje às 18:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A Direção- Executiva do SNS, liderada por Fernando Araújo, vai reunir-se na próxima semana com 12 serviços de pediatria de hospitais da Área Metropolitana de Lisboa, a ARS de Lisboa e Vale do Tejo, o INEM e a linha SNS24 sobre a reorganização das urgências pediátricas naquela região, de forma a tomar decisões sobre "o modelo que melhor defende os utentes"

A informação foi prestada esta segunda-feira, depois de os sindicatos médicos - SIM e FNAM - terem denunciado que as urgências pediátricas do Hospital de Loures e do Hospital do Barreiro vão encerrar durante a noite e ao fim de semana já a partir de março por falta de pediatras.

Em resposta ao JN, a DE-SNS referiu que está a avaliar com aquelas entidades e com a "Unidade técnica operacional para avaliar a reorganização dos serviços de urgência de pediatria médica na área de Lisboa e Vale do Tejo e com a Comissão Executiva para a Organização das Urgências Metropolitanas de Lisboa e Porto, envolvendo os profissionais", as opções clínicas que "garantam previsibilidade, segurança, qualidade, acesso e proximidade" e também equidade na prestação de cuidados de saúde, olhando ao que se faz noutros países.